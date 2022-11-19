А лиш за минулу добу статистику втрат ворога поповнили 420 російських бійців. Зауважимо, що ця цифра приблизна, адже підрахувати точну кількість знищених окупантів у зонах ведення активних бойових дій вкрай складно.

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Втрати ворога у техніці

Від початку повномасштабного вторгнення ворог втратив ще й чимало своєї техніки. Мовиться про тисячі одиниць танків, бойових броньованих машин та іншого оснащення. Огляньмо статистику детальніше:

танків – 2 885 (+6) одиниць,

бойових броньованих машин – 5 815 (+7) одиниць,

артилерійських систем – 1 867 (+2) одиниць,

РСЗВ – 393 (+0) одиниці,

засобів ППО – 209 (+0) одиниць,

літаків – 278 (+0) одиниць,

гелікоптерів – 261 (+0) одиниця,

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 1 536 (+0),

крилатих ракет – 480 (+0),

кораблів /катери – 16 (+0) одиниць;

автомобільної техніки та автоцистерн – 4 368 (+2) одиниць,

спеціальна техніка – 161 (+0) одиниця.

Як зазначають у Генштабі, дані про втрати ворога уточнюються. Тож не виключаємо, що упродовж дня з'явиться оновлена статистика.



Актуальні втрати ворога станом на 19 листопада / Інфографіка Генштабу ЗСУ

Яка ситуація на фронті

Почнімо з того, що ворог продовжує зосереджувати свої сили на стриманні Сил оборони на деяких напрямках. Водночас спостерігаються спроби наступу окупантів на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському.

У Генштабі також зазначили, що за минулу добу нашим військовим вдалося відбити низку атак загарбників. Ворогові довелося відступити після намагання штурмувати наші позиції поблизу Білогорівки, Зеленопілля, Кліщіївки, Первомайського, Водяного та Новомихайлівки, що на Донеччині.

На жаль, не минулося без обстрілів. Наші військові зафіксували 10 авіаційних і 10 ракетних ударів. Також окупанти здійснили 42 обстріли з РСЗВ. Ворог б'є як по критичній інфраструктурі, так і по помешканнях цивільних. Так, за минулу добу ракетного удару у Запоріжжі зазнали об'єкти цивільної інфраструктури.

Якщо знову повернутися до теми втрат ворога, то 18 листопада наша авіація завдала 7 ударів по районах скупчення живої сили, зброї та техніки росіян. Крім того, ракетні війська й артилерія уразили пункт управління, понад 12 районів зосередження живої сили та зброї, а також ППО загарбників.

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