.А за минувшие сутки статистику потерь врага пополнили 420 российских бойцов. Заметим, что эта цифра приблизительна, ведь подсчитать точное количество уничтоженных оккупантов в зонах ведения активных боевых действий крайне сложно.

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Потери врага в технике

С начала полномасштабного вторжения враг потерял немало своей техники. Речь идет о тысячах единиц танков, боевых бронированных машин и другой оснастки. Посмотрим статистику подробнее:

танков – 2 885 (+6) единиц,

боевых бронированных машин – 5 815 (+7) единиц,

артиллерийских систем – 1 867 (+2) единиц,

РСЗО – 393 (+0) единицы,

средств ПВО – 209 (+0) единиц,

самолетов – 278 (+0) единиц,

вертолетов – 261 (+0) единица,

БпЛА оперативно-тактического уровня – 1536 (+0),

крылатых ракет – 480 (+0),

кораблей /катера – 16 (+0) единиц;

автомобильной техники и автоцистерн – 4 368 (+2) единиц,

специальная техника – 161(+0) единица.

Как отмечают в Генштабе, данные о потерях врага уточняются. Не исключаем, что в течение дня появится обновленная статистика.

Актуальные потери врага по состоянию на 19 ноября / Инфографика Генштаба ВСУ

Какая ситуация на фронте

Начнем с того, что враг продолжает сосредоточивать свои силы на сдерживании сил обороны по некоторым направлениям. В то же время, наблюдаются попытки наступления захватчиков на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском.

В Генштабе также отметили, что за минувшие сутки нашим военным удалось отбить ряд атак захватчиков. Врагу пришлось отступить после попытки штурма наших позиций возле Белогоровки, Зеленополья, Клещиевки, Первомайского, Водяного и Новомихайловки Донецкой области.

К сожалению, не обошлось без обстрелов. Наши военные зафиксировали 10 авиационных и 10 ракетных ударов. Также оккупанты совершили 42 обстрела из РСЗО. Враг бьет как по критической инфраструктуре, так и по гражданским помещениям. Так, за минувшие сутки ракетный удар в Запорожье получили объекты гражданской инфраструктуры.

Если снова вернуться к теме потерь врага, то 18 ноября наша авиация нанесла 7 ударов по районам скопления живой силы, оружия и техники россиян. Кроме того, ракетные войска и артиллерия поразили пункт управления, более 12-ти районов сосредоточения живой силы и оружия, а также ПВО захватчиков.

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