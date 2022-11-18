Об этом 18 ноября написал спикер оперативного командования "Юг" полковник Владислав Назаров. Он опубликовал видео с работой ВСУ.
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"Выгнали рашистов из Херсона – гоним их дальше за поребрик. Арта 59 отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка попала во вражеский БТР прямо рядом со знаком Олешья. Хороший кадр! Хорошая работа!", – написал Назаров.
Попадания в российский БТР: смотрите видео
Ликвидация врага в Донецкой области
оккупанты не перестают атаковать Бахмут на Донетчине. Они 17 ноября пытались атаковать город с восточной стороны.
Штурмовали город преимущественно наемники из состава частных военных компаний. Однако их усилия были напрасны – россияне потеряли почти целый взвод . Кроме этого, враг получил почти роту раненых.
Обратите внимание – что происходит на фронте 18 ноября: смотрите видео
Потери российских кафиров в войне против Украины: последние новости
- По состоянию на 18 ноября защитники ликвидировали 83460 кафиров. В частности, за последние сутки удалось уничтожить около 350 россиян .
- Также враг за 17 ноября потерял танк, 4 боевых бронированных машин, 5 артиллерийских систем.
- Наибольшие потери защитники нанесли оккупантам за последние сутки на Лиманском и Авдеевском направлениях.
- В Мелитополе защитники 15 ноября уничтожили штаб врага . Также в Запорожской области, вблизи населенных пунктов Конские Роздоры, Владовка и Благовещенко, ликвидировали 2 склада боеприпасов, 2 единицы БМ-21 "Град" и зенитный ракетный комплекс С-300.