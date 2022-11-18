Только за прошедшие сутки, по данным Генштаба ВСУ, погибли еще около 350 захватчиков. Впрочем, данные не окончательны, поскольку постоянно уточняются.

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Потери врага по состоянию на 18 ноября

танков – 2 879 (+1) единиц,

боевых бронированных машин – 5 808 (+4) единиц,

артиллерийских систем – 1 865 (+5) единиц,

РСЗО – 393 (+0) единицы,

средств ПВО – 209 (+0) единиц,

самолетов – 278 (+0) единиц,

вертолетов – 261 (+0) единица,

БпЛА оперативно-тактического уровня – 1 536 (+5),

крылатых ракет – 480 (+6),

корабли /катера – 16 единиц;

автомобильной техники и автоцистерн – 4 366 (+4) единиц,

специальная техника – 161 (+1).

Наибольшие потери противник понес на Лиманском и Авдеевском направлениях.



Потери врага на 18 ноября / фото Генштаб ВСУ

Как ВСУ уничтожают врага

В ССО показали видео, как снайпер уничтожил 5 целей за 5 минут. В ходе работы за один выстрел удалось поразить сразу двух врагов.

В сентябре украинские военные освободили большую часть Харьковщины, а недавно деоккупировали правобережье Херсонщины.

17 ноября было известно, что украинские защитники уничтожили 83 110 российских оккупантов. Только за 16 ноября было ликвидировано 400 россиян.

Кстати, в Минобороны показали новое мощное видео, доказывающее, что наши воины лучшие. Они видят Россию в полной темноте.

Напомним, из-за значительных потерь во время ведения боевых действий на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей в подразделениях оккупационных войск участились случаи дезертирства и значительно ухудшилось морально-психологическое состояние.

После боев в районе населенного пункта Майорск потерял боеспособность 1-й горловский территориальный батальон. Потери в нем составляют более 50% убитыми и ранеными, морально-психологическое состояние военнослужащих неудовлетворительное.

В результате командование врага расформировало указанное подразделение. Остатки личного состава распределены по другим воинским частям.

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