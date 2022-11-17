Новые данные Генштаб ВСУ обновил по состоянию на 17 ноября. Только в течение суток удалось ликвидировать 400 россиян.
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Кроме того, по состоянию на 17 ноября ВСУ уничтожили:
- танков – 2878 (+7) единиц;
- боевых бронированных машин – 5804 (+7) единицы;
- артиллерийских систем – 1860 единиц;
- РСЗО – 393 единицы;
- средств ПВО – 209 единиц;
- самолетов – 278 единиц;
- вертолетов – 261 единица;
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 1531 (+6) единица;
- крылатых ракет – 474 единицы;
- кораблей / катера – 16 единиц;
- автомобильной техники и автоцистерн – 4362 (+2) единицы;
- специальная техника – 160 единиц.