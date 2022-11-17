Новые данные Генштаб ВСУ обновил по состоянию на 17 ноября. Только в течение суток удалось ликвидировать 400 россиян.

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Кроме того, по состоянию на 17 ноября ВСУ уничтожили: