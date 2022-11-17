Нові дані Генштаб ЗСУ оновив станом на 17 листопада. Лише упродовж доби вдалося ліквідувати 400 росіян.

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Окрім того, станом на 17 листопада ЗСУ знищили:

танків – 2878 (+7) одиниць;

бойових броньованих машин – 5804 (+7) одиниці;

артилерійських систем – 1860 одиниць;

РСЗВ – 393 одиниці;

засобів ППО – 209 одиниць;

літаків – 278 одиниць;

гелікоптерів – 261 одиниця;

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 1531 (+6) одиниця;

крилатих ракет – 474 одиниці;

кораблів /катери – 16 одиниць;

автомобільної техніки та автоцистерн – 4362 (+2) одиниці;

спеціальна техніка – 160 одиниць.

Раніше у Генштабі ЗСУ повідомили, що підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони за минулу добу на Півдні уразили 2 пункти управління, 6 районів зосередження живої сили, озброєння і військової техніки, 3 склади боєприпасів, а також 3 інших важливих об'єкти окупантів.

Окупанти зазнають шалених втрат

Через значні втрати під час ведення бойових дій, на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей у підрозділах окупаційних військ почастішали випадки дезертирства та значно погіршився морально-психологічний стан.

Так, після боїв у районі населеного пункту Майорськ втратив боєздатність 1-й горлівський територіальний батальйон. Втрати у ньому становлять понад 50% вбитими та пораненими, морально-психологічний стан військовослужбовців незадовільний.

Командування ворога розформувало зазначений підрозділ. Залишки особового складу розподілені по інших військових частинах.

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