Нові дані Генштаб ЗСУ оновив станом на 17 листопада. Лише упродовж доби вдалося ліквідувати 400 росіян.
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Окрім того, станом на 17 листопада ЗСУ знищили:
- танків – 2878 (+7) одиниць;
- бойових броньованих машин – 5804 (+7) одиниці;
- артилерійських систем – 1860 одиниць;
- РСЗВ – 393 одиниці;
- засобів ППО – 209 одиниць;
- літаків – 278 одиниць;
- гелікоптерів – 261 одиниця;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 1531 (+6) одиниця;
- крилатих ракет – 474 одиниці;
- кораблів /катери – 16 одиниць;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 4362 (+2) одиниці;
- спеціальна техніка – 160 одиниць.
Раніше у Генштабі ЗСУ повідомили, що підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони за минулу добу на Півдні уразили 2 пункти управління, 6 районів зосередження живої сили, озброєння і військової техніки, 3 склади боєприпасів, а також 3 інших важливих об'єкти окупантів.
Окупанти зазнають шалених втрат
Через значні втрати під час ведення бойових дій, на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей у підрозділах окупаційних військ почастішали випадки дезертирства та значно погіршився морально-психологічний стан.
Так, після боїв у районі населеного пункту Майорськ втратив боєздатність 1-й горлівський територіальний батальйон. Втрати у ньому становлять понад 50% вбитими та пораненими, морально-психологічний стан військовослужбовців незадовільний.
Командування ворога розформувало зазначений підрозділ. Залишки особового складу розподілені по інших військових частинах.
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