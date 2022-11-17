Как сообщают в Силах Специальных Операций ВСУ, это произошло на Донецком направлении.

Важно Мстит за потерю города – враг устроил по Херсону: карта боевых действий по состоянию на 17 ноября

В результате профессиональных действий одного из снайперов ССО трое оккупантов были уничтожены, еще двое – получили ранения. В ходе работы за один выстрел удалось поразить сразу двух врагов.

Также в ССО обнародован фрагмент работы нашего воина, зафиксированный на камеру.

Как снайпер ССО поразил цели врага: смотрите видео

Враг несет колоссальные потери

С начала полномасштабного вторжения ВСУ ликвидировали 83 110 захватчиков, из них – 400 россиян только за прошедшие сутки.

Кроме того, по состоянию на 17 ноября ВСУ уничтожили:

танков – 2878 (+7) единиц;

боевых бронированных машин – 5804 (+7) единицы;

артиллерийских систем – 1860 единиц;

РСЗО – 393 единицы;

средств ПВО – 209 единиц;

самолетов – 278 единиц;

вертолетов – 261 единица;

БпЛА оперативно-тактического уровня – 1531 (+6) единица;

крылатых ракет – 474 единицы;

кораблей /катера – 16 единиц;

автомобильной техники и автоцистерн – 4362 (+2) единицы;

специальная техника – 160 единиц.

Какого оружия не хватает нашим военным

Как сказал военный эксперт Олег Жданов, ВСУ катастрофически не хватает минометов. Речь идет о самоходных минометах на бронебазе.

Военный эксперт отметил, что именно минометы являются основным средством борьбы с пехотой противника. Миномет гораздо лучше помогает усмирить наступающую пехоту врага, чем пулемет.

К счастью, именно такие тяжелые минометы Tampella Литва передала ВСУ. Как известно, минометы Tampella установлены на бронированной платформе М113A2, являющейся по сути боевой машиной пехоты.