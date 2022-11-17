Как сообщают в Силах Специальных Операций ВСУ, это произошло на Донецком направлении.
Важно Мстит за потерю города – враг устроил по Херсону: карта боевых действий по состоянию на 17 ноября
В результате профессиональных действий одного из снайперов ССО трое оккупантов были уничтожены, еще двое – получили ранения. В ходе работы за один выстрел удалось поразить сразу двух врагов.
Также в ССО обнародован фрагмент работы нашего воина, зафиксированный на камеру.
Как снайпер ССО поразил цели врага: смотрите видео
Враг несет колоссальные потери
С начала полномасштабного вторжения ВСУ ликвидировали 83 110 захватчиков, из них – 400 россиян только за прошедшие сутки.
Кроме того, по состоянию на 17 ноября ВСУ уничтожили:
- танков – 2878 (+7) единиц;
- боевых бронированных машин – 5804 (+7) единицы;
- артиллерийских систем – 1860 единиц;
- РСЗО – 393 единицы;
- средств ПВО – 209 единиц;
- самолетов – 278 единиц;
- вертолетов – 261 единица;
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 1531 (+6) единица;
- крылатых ракет – 474 единицы;
- кораблей /катера – 16 единиц;
- автомобильной техники и автоцистерн – 4362 (+2) единицы;
- специальная техника – 160 единиц.
Какого оружия не хватает нашим военным
Как сказал военный эксперт Олег Жданов, ВСУ катастрофически не хватает минометов. Речь идет о самоходных минометах на бронебазе.
Военный эксперт отметил, что именно минометы являются основным средством борьбы с пехотой противника. Миномет гораздо лучше помогает усмирить наступающую пехоту врага, чем пулемет.
К счастью, именно такие тяжелые минометы Tampella Литва передала ВСУ. Как известно, минометы Tampella установлены на бронированной платформе М113A2, являющейся по сути боевой машиной пехоты.
Интересно – Олег Жданов рассказал о работе тяжелых минометов Tampella: смотрите видео