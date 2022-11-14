Об этом сообщил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас. Кстати, ранее Литва пообещала передать Украине дроны-камикадзе Warmate.

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Дополнительная военная поддержка от Литвы достигла места назначения в Украине. 12 единиц М113 (10 единиц со 120-мм самоходными минометами и 2 единицы с радиолокатором управления огнем) и боеприпасы,
– сообщил Анушаускас.

Министр отметил, что всего Литва отправила в Украину уже 62 М113 разного назначения.


Литва передала Украине новую партию бронетранспортеров / Арвидас Анушаускас

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