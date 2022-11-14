Об этом сообщил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас. Кстати, ранее Литва пообещала передать Украине дроны-камикадзе Warmate.

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Литва в очередной раз помогла Украине

Дополнительная военная поддержка от Литвы достигла места назначения в Украине. 12 единиц М113 (10 единиц со 120-мм самоходными минометами и 2 единицы с радиолокатором управления огнем) и боеприпасы,

– сообщил Анушаускас.

Министр отметил, что всего Литва отправила в Украину уже 62 М113 разного назначения.



Литва передала Украине новую партию бронетранспортеров / Арвидас Анушаускас

Обратите внимание! БТР М113 – главный гусеничный бронетранспортер, состоящий на вооружении механизированных войск армии США и многих других стран мира. Это относительно легкая машина, весом чуть больше 10 тонн. М113 обладает большим оперативным запасом хода, может преодолеть глубокие водные помехи, легко адаптируется к широкому диапазону задач. А еще имеет высокую проходимость и бронирование из алюминиевого сплава. Вооружен 12,7-миллиметровым пулеметом Браунинг М2НВ. М113 может одновременно перевозить 11 солдат с полной выкладкой.

Как Литва помогает Украине

16 сентября стало известно, что Литва передает Украине бронетранспортеры М113.

23 сентября Литва передала бронетехнику для ВСУ, а 26 сентября – 50 бронетранспортеров M113.

Кроме того, в Украину из Литвы прибыла первая партия из 13 генераторов. Литовские друзья уже готовят к отправке второй груз.

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