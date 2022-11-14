Про це повідомив міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас. До речі, раніше Литва пообіцяла передати Україні дрони-камікадзе Warmate.
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Литва вкотре допомогла Україні
Додаткова військова підтримка від Литви досягла місця призначення в Україні. 12 одиниць М113 (10 одиниць зі 120-мм самохідними мінометами та 2 одиниці з радіолокатором управління вогнем) та боєприпаси,
– повідомив Анушаускас.
Міністр зазначив, що загалом Литва відправила в Україну вже 62 М113 різного призначення.
Литва передала Україні нову партію бронетранспортерів / фото Арвідас Анушаускас
Як Литва допомагає Україні
- 16 вересня стало відомо, що Литва передає Україні бронетранспортери М113.
- 23 вересня Литва передала бронетехніку для ЗСУ, а 26 вересня – 50 бронетранспортерів M113.
- Окрім цього, в Україну із Литви прибула перша партія з 13 генераторів. Литовські друзі вже готують до відправлення другий вантаж.
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