Про це повідомив міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас. До речі, раніше Литва пообіцяла передати Україні дрони-камікадзе Warmate.

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Литва вкотре допомогла Україні

Додаткова військова підтримка від Литви досягла місця призначення в Україні. 12 одиниць М113 (10 одиниць зі 120-мм самохідними мінометами та 2 одиниці з радіолокатором управління вогнем) та боєприпаси,
– повідомив Анушаускас.

Міністр зазначив, що загалом Литва відправила в Україну вже 62 М113 різного призначення.


Литва передала Україні нову партію бронетранспортерів / фото Арвідас Анушаускас

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