Посольство України в Литві подякували литовському народу та партнерам, які відгукнулися на запит посольства та підтримали ініціативу "AŠ ESU UKRAINA".

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На підході ще один вантаж

У посольства також розповіли, що за допомоги литовців до відправки вже готується другий вантаж для відновлення енергосистеми, щоб в оселях українців були світло, тепло і вода.

Кожен внесок – це справді теплі обійми для українців. Щиро вдячні литовському народу та партнерам, які відгукнулася на наш терміновий запит. Україна завжди пам'ятатиме тих, хто був і залишається із нами у важку годину випробувань. Разом ми забезпечимо поразку держави-терориста та її покарання за терор. Разом ми витримаємо всі випробування й станемо ще сильнішими,

– мовиться у повідомленні.

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