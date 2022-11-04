Також у Митній службі України розповіли, яку суму повинна сплатити людина, якщо генератор дорожчий за 500 євро, проте дешевший за 10 тисяч євро.
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Митники пояснили, як можна перевезти генератор
У Митній службі розповіли, що дешевші за 500 євро та легші за 50 кілограмів генератори, які перевозять машиною, залізницею чи морем не оподатковуються. Також через них не потрібно заповнювати декларацію.
У випадку пересилання генераторів поштою, експрес-відправленням або несупроводжуваним багажем сумарна вартість має бути до 150 євро,
– повідомили митники.
Якщо ж генератор коштує від 500 до 10 тисяч євро, то на митниці потрібно письмово задекларувати його та заплатити податок, який складається з:
- ввізного мита за ставкою 10% від фактурної вартості. Тобто, якщо генератор коштував 700 євро, то мито рахують від 200 євро (тобто від суми, яка залишається після віднімання 500 євро) і воно становитиме 20 євро;
- податку на додану вартість за ставкою 20% від фактурної вартості з урахуванням суми ввізного мита. Якщо генератор коштує 700 євро, то ПДВ рахуватимуть від 220 євро і воно становитиме 44 євро.
Також митники попередили, що податок на митниці потрібно сплатити у гривнях з урахуванням курсу Нацбанку в день оплати.
Окрім того, застерегли людей, що у фактурну вартість товару, який перевозять без супроводжуючої особи, додатково додають вартість його страхування та перевезення до моменту перетинання митниці.
Як правильно вибрати генератор: важливі правила
- Після того, як Росія з 10 жовтня почала масовано атакувати об'єкти критичної інфраструктури, в Україні почало регулярно зникати світло. Щоб уникнути дискомфорту та холодів, українці купують генератори.
- Експерти радять, що перш за все потрібно вирахувати потрібну вам потужність. Перед цим врахувавши, скільки електрики споживають усі прилади.
- Зокрема, для дому цілком вистачить 3 кіловат, для приватного будинку – 5 кіловат, для великого будинку – 10.
- Генератори з потужністю 50 – 100 кіловатів вже використовують як автономне джерело енергії у промисловості. Детальніше про те, як правильно обрати генератор, читайте за посиланням.
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