Также в Таможенной службе Украины рассказали, какую сумму должен уплатить человек, если генератор дороже 500 евро, но дешевле 10 тысяч евро.

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Таможенники объяснили, как можно перевезти генератор

В Таможенной службе рассказали, что дешевле 500 евро и легче 50 килограммов генераторы, которые перевозят на машине, железной дорогой или морем не облагаются налогом. Также из-за них не следует заполнять декларацию.

В случае пересылки генераторов по почте, экспресс-отправлением или несопровождаемым багажом суммарная стоимость должна быть до 150 евро,

– сообщили таможенники.

Если же генератор стоит от 500 до 10 тысяч евро, то на таможне нужно в письменном виде задекларировать его и заплатить налог, состоящий из:

ввозной пошлины по ставке 10% от фактурной стоимости . То есть, если генератор стоил 700 евро, то пошлину считают от 200 евро (т.е. от суммы, остающейся после вычитания 500 евро) и она составит 20 евро;

. То есть, если генератор стоил 700 евро, то пошлину считают от 200 евро (т.е. от суммы, остающейся после вычитания 500 евро) и она составит 20 евро; налога на добавочную стоимость по ставке 20% от фактурной стоимости с учетом суммы ввозной пошлины. Если генератор стоит 700 евро, то НДС будет считаться от 220 евро и составит 44 евро.

Важно! Фактурная стоимость – это стоимость товара из кассовых или товарных чеков, ярлыков или других документов розничной торговли.

Также таможенники предупредили, что налог на таможне следует уплатить в гривнах с учетом курса Нацбанка в день оплаты.

Кроме того, предостерегли людей, что в фактурную стоимость перевозимого товара без сопровождающего лица дополнительно добавляют стоимость его страхования и перевозки до момента пересечения таможни.

Как правильно выбрать генератор: важные правила

После того, как Россия с 10 октября начала массированно атаковать объекты критической инфраструктуры, в Украине стал регулярно исчезать свет. Чтобы избежать дискомфорта и холода, украинцы покупают генераторы.

Эксперты советуют, что, прежде всего, нужно вычислить нужную вам мощность. Перед этим учитывая, сколько электричества потребляют все приборы.

В частности, для дома вполне хватит 3 киловатт, для частного дома – 5 киловатт, для большого дома – 10 киловатт.

Генераторы с мощностью 50 – 100 киловатт уже используются как автономный источник энергии в промышленности. Подробнее о том, как правильно выбрать генератор, читайте по ссылке.

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