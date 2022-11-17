Один из таких видео 30-я отдельная механизированная бригада имени князя Константина Острожского показала 24 канала. Наши защитники регулярно уничтожают врага , только увеличивая количество черных мешков.

Заметьте ВСУ отправили на тот свет еще 400 врагов: потери кафиров по состоянию на 17 ноября

30 бригада успешно отработала по врагу

На предоставленных бригадой кадрах заметно, как враги уже лежат на обочине черных пакетов. Несмотря на это, еще многие там были живы.

Исправили ситуацию операторы дронов 30 бригады, которые и обрели позиции врага. Тогда украинские военнослужащие несколько раз точно сбросили гранаты по российским оккупантам.

Россия снова ушла в минус из-за действий 30 бригады: смотрите видео

Как следствие, военные 30-й отдельной механизированной бригады имени князя Константина Острожского отправили на "концерт Кобзона" российских захватчиков вместе с их техникой.

Невероятно большие потери россиян: видео

С 24 февраля россияне потеряли на войне в Украине уже 83 110 захватчиков . Только за последние сутки за российским кораблем отправилось 400 врагов.

Утром Генштаб ВСУ сообщил, что в Мелитополе ВСУ уничтожили штаб одного из подразделений россиян . Также наши военные уничтожили 2 пункта управления, 6 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, 3 склада боеприпасов, 3 других важных объекта оккупантов.

Оперативное командование "Юг" сообщило, что в течение 16 ноября бойцы отработали 45 огневых задач по позициям врага. Известно по меньшей мере о 5 "трехсотых" кафиров и 3 уничтожены единицы автобронетехники.

Смотрите также – колоссальные потери России в войне: видео