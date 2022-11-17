Один з таких відео 30-та окрема механізована бригада імені князя Костянтина Острозького показала 24 каналу. Наші захисники регулярно знищують ворога, тільки збільшуючи кількість чорних мішків.

Зауважте ЗСУ відправили на той світ ще 400 ворогів: втрати окупантів станом на 17 листопада

30 бригада успішно відпрацювала по ворогу

На наданих бригадою кадрах помітно, як вороги вже лежать на обочині в чорних пакетах. Попри це, ще багато там були живими.

Виправили ситуацію оператори дронів 30 бригади, які й знайшли позиції ворога. Тоді українські військовослужбовці декілька разів точно скинули гранати по російських окупантах.

Росія знову пішла в мінус через дії 30 бригади: дивіться відео

Як наслідок, військові 30-тої окремої механізованої бригади імені князя Костянтина Острозького відправили на "концерт Кобзона" російських загарбників разом з їхньою технікою.

Неймовірно великі втрати росіян: відео

З 24 лютого росіяни втратили на війні в Україні вже 83 110 загарбників. Тільки за останню добу за російським кораблем відправилось 400 ворогів.

Вранці Генштаб ЗСУ повідомив, що в Мелітополі ЗСУ знищили штаб одного з підрозділів росіян. Також наші військові знищили 2 пункти управління, 6 районів зосередження живої сили, озброєння і військової техніки, 3 склади боєприпасів, 3 інших важливих об'єкти окупантів.

Оперативне командування "Південь" повідомило, що протягом 16 листопада бійці відпрацювали 45 вогневих завдань по позиціях ворога. Відомо щонайменше про 5 "трьохсотих" окупантів та 3 знищені одиниці автобронетехніки.

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