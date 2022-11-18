Тільки минулої доби, за даними Генштабу ЗСУ, загинуло ще близько 350 загарбників. Втім, ці дані не остаточні, оскільки постійно уточнюються.

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Втрати ворога станом на 18 листопада

танків – 2 879 (+1) одиниць,

бойових броньованих машин – 5 808 (+4) одиниць,

артилерійських систем – 1 865 (+5) одиниць,

РСЗВ – 393 (+0) одиниці,

засобів ППО – 209 (+0) одиниць,

літаків – 278 (+0) одиниць,

гелікоптерів – 261 (+0) одиниця,

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 1 536 (+5),

крилатих ракет – 480 (+6),

кораблів /катери – 16 одиниць;

автомобільної техніки та автоцистерн – 4 366 (+4) одиниць,

спеціальна техніка – 161 (+1).

Найбільших втрат противник зазнав на Лиманському та Авдіївському напрямках.



Втрати ворога станом на 18 листопада / фото Генштаб ЗСУ

Як ЗСУ нищать ворога

У ССО показали відео, як снайпер знищив 5 цілей за 5 хвилин. Під час роботи за один постріл вдалося вразити одразу двох ворогів.

У вересні українські військові звільнили більшу частину Харківщини, а нещодавно деокупували правобережжя Херсонщини.

17 листопада було відомо, що українські захисники знищили 83 110 російських окупантів. Лише упродовж 16 листопада було ліквідовано 400 росіян.

До речі, у Міноборони показали нове потужне відео, яке доводить, що наші воїни найкращі. Вони бачать Росія у цілковитій темряві.

Нагадаємо, через значні втрати під час ведення бойових дій, на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей у підрозділах окупаційних військ почастішали випадки дезертирства та значно погіршився морально-психологічний стан.

Так, після боїв у районі населеного пункту Майорськ втратив боєздатність 1-й горлівський територіальний батальйон. Втрати у ньому становлять понад 50% вбитими та пораненими, морально-психологічний стан військовослужбовців незадовільний.

У підсумку командування ворога розформувало зазначений підрозділ. Залишки особового складу розподілені по інших військових частинах.

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