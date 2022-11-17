У Міноборони показали нове потужне відео, яке доводить, що наші воїни найкращі. Вони бачать росія у цілковитій темряві.

Увага Втрати ворога на Півдні ростуть: ЗСУ знищили в Олешках важливу для окупантів техніку

Ми вас бачимо, росіяни. Навіть у темряві. Ви не знатимете спокою, поки не покинете Україну,

– заявили у Міноборони.

Втрати ворога колосальні

Станом на 17 листопада українські захисники знищили уже 83 110 російських окупантів. Лише упродовж минулої доби ліквідовано 400 росіян.

Раніше у ССО показали відео, як снайпер знищив 5 цілей за 5 хвилин. Під час роботи за один постріл вдалося вразити одразу двох ворогів.

Українські захисники потужно витісняють ворогів із нашої землі та наближають нашу перемогу.

У вересні українські військові звільнили більшу частину Харківщини, а нещодавно деокупували правобережжя Херсонщини. Значних успіхів наразі досягли наші військові й на Луганщині.

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