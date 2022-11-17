В Минобороны показали новое мощное видео, которое доказывает, что наши воины самые лучшие. Они видят россиян во полной темноте.

Внимание Потери врага на Юге растут: ВСУ уничтожили в Олешках важную для оккупантов технику

Мы вас видим, россияне. Даже в темноте. Вы не будете знать покоя, пока не покинете Украину,
– заявили в Минобороны.

Потери врага колоссальные

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