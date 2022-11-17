В Минобороны показали новое мощное видео, которое доказывает, что наши воины самые лучшие. Они видят россиян во полной темноте.

Внимание Потери врага на Юге растут: ВСУ уничтожили в Олешках важную для оккупантов технику

Мы вас видим, россияне. Даже в темноте. Вы не будете знать покоя, пока не покинете Украину,

– заявили в Минобороны.

Потери врага колоссальные

По состоянию на 17 ноября украинские защитники уничтожили уже 83 110 российских оккупантов. Только за прошедшие сутки ликвидировано 400 россиян.

Ранее в ССО показали видео, как снайпер уничтожил 5 целей за 5 минут. В ходе работы за один выстрел удалось поразить сразу двух врагов.

Украинские защитники мощно вытесняют врагов из нашей земли и приближают нашу победу.

В сентябре украинские военные освободили большую часть Харьковской области, а недавно деоккупировали правобережье Херсонской области. Значительных успехов достигли наши военные и в Луганской области.

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