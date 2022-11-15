Деталями поделились в ОК "Юг". В ведомстве рассказали об актуальных потерях врага в регионе за прошедшие сутки.

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ВСУ выполнили 50 огневых задач

Ракетно-артиллерийские подразделения за прошедшие сутки отработали 50 огневых задач. Удары пришлись как на места скопления подразделений врага, так и на сосредоточение его техники и вооружения. Не обошлось и без поражения склада с боеприпасами в Олешках.

Там же удалось уничтожить:

пусковую установку С-300;

зенитно-ракетный комплекс "Тор-М2";

3 единицы автомобильной бронетехники;

утраты посреди живой силы уточняются.

оккупанты не прекращают открывать огонь

Известно также, что российские военные завершают перегруппировку войск на левом берегу Днепра. Кроме того, они продолжают обустраивать оборонительные сооружения, а также избивают по нашим позициям и гражданскому населению. Для этого используют ракеты, артиллерию, а также дроны-камикадзе.

Зафиксирована атака деоккупированных населенных пунктов в Бериславском районе. По ним били четырьмя ударными беспилотниками "Ланцет". А уже в течение дня по Никопольскому району избивали из "Градов" и "Ураганов". Враг выпустил более 30-ти снарядов.

По имеющейся информации, пострадали 10 жилых домов, 5 хозяйственных построек, линии газо- и электросети в населенном пункте Мировской общины.

А вот в населенных пунктах Марганецкой – повреждены 3 частных дома, хозяйственное сооружение, частное предприятие. Прошло без пострадавших.

Попробовали оккупанты атаковать Очаков системами "Град" из Кинбурнской косы. Зафиксировали удары по акватории, а также пирсам. Там тоже обошлось без потерь.

Сохраняется ли угроза с Черного моря

По имеющейся у ОК "Юг" информации, корабельная группировка в акватории Черного моря составляет 10 кораблей. Известно, что среди них 1 – подводный ракетоноситель, на борту которого 4 ракеты типа "Калибр".

Потери врага продолжают расти

Недавно оккупанты пожаловались на безумные потери в Павловке. Как отметил один из военных, во время штурма могли погибнуть 100 – 115 бойцов . В целом же бригада не досчитается 450 – 500 кафиров.

Заметим, что по состоянию на утро 14 ноября удалось уничтожить 81 370 российских захватчиков . Эта цифра приблизительна, ведь в зонах ведения активных боевых действий подсчитать реальные потери сложно.

Представитель ОК "Юг" Наталья Гуменюк отметила, что потери врага на Юге больше . оккупанты пытались перебраться через Днепр, но удалось не всем. Поэтому потребуется определенное время, чтобы выловить ликвидированных из водоемов и вести учет.

Заметим, что предыдущий отчет ОК "Юг" сообщал о 33 выполненных огневых задачах по врагу . Тогда удалось ликвидировать 40 кафиров, а также уничтожить 7 единиц автомобильной бронетехники.

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