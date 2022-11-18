Про це 18 листопада написав спікер оперативного командування "Південь" полковник Владислав Назаров. Він опублікував відео з роботою ЗСУ.

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"Вигнали рашистів з Херсона – женемо їх далі запоребрик. Арта 59 окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка поцілила у ворожий БТР просто поряд зі знаком Олешшя. Гарний кадр! Гарна робота!", – написав Назаров.

Влучання у російський БТР: дивіться відео

Ліквідація ворога на Донеччині

Окупанти не перестають атакувати Бахмут на Донеччині. Вони 17 листопада намагалися атакувати місто зі східного боку.

Штурмували місто переважно найманці зі складу приватних військових компаній. Проте їхні зусилля були марними – росіяни втратили майже цілий взвод. Крім цього, ворог отримав майже роту поранених.

Зверніть увагу – що відбувається на фронті 18 листопада: дивіться відео

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