Відповідну інформацію на брифінгу 17 листопада розповів начальник служби Департаменту планування застосування Головного управління Нацгвардії Олександр Мудренко. За його словами, ворог продовжує спроби наступу в Слов'янському, Сіверському та Донецькому напрямках.

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Як росіяни втратили особовий склад під Бахмутом

Найманці зі складу приватних військових компаній намагались штурмом прорвати позиції наших підрозділів на східній околиці Бахмута. Але всі зусилля були марними,

– розповів Мудренко.

Полковник пояснив, що військові бригади оперативного призначення імені гетьмана Петра Дорошенка дали ворогу гідну відсіч. Внаслідок боїв окупанти:

втратили майже цілий взвод;

отримали майже всю роту поранених.

Окрім того, під час спроби штурму ворогів, Слов'янський полк Нацгвардії взяв у полон 3 найманці терористичної організації так званої квазіреспубліки на Донбасі.

Величезні втрати ворога: основне

Мер Мелітополя Іван Федоров розповів, що російських найманців на Запоріжжі витягали з-під завалів школи. Це наслідок вибухів у селищі Михайлівка Василівського району Запорізької області.

Окрім того, кадри знищення окупантів показала 30-та окрема механізована бригада імені князя Костянтина Острозького. На відео помітно, як багато ворогів загинули біля чорних мішків з трупами росіян.

Тільки за минулу добу 16 листопада ворог втратив 400 одиниць особового складу. З 24 лютого – вже 83 110 загарбників.

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