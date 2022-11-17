У Повітряних силах також розповіли, чим Росія атакувала Україну 17 листопада. Окупанти знову обстріляли критичну інфраструктуру з різних видів зброї.

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Українська авіація працює по окупантах

У Повітряних силах показали відео бойової роботи екіпажу Су-24М 7 бригади тактичної авіації.

Пишаємося нашими льотчиками. Слава Україні!

– мовиться у підписі до ролика.

Дивіться відео, як працює українська авіація

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Загальні втрати Росії

Від початку повномасштабної війни українські захисники завдають катастрофічних втрат російській окупаційній армії. Станом на ранок 17 листопада вони ліквідували понад 83 тисячі загарбників.

Також Росія стрімко втрачає свою техніку, яка подекуди коштує мільйони доларів за одиницю. Наші бійці вже спопелили:

5804 бойові броньовані машини;

1860 артилерійських систем;

393 РСЗВ;

209 засобів ППО;

278 літаків;

261 гелікоптер;

1531 БпЛА оперативно-тактичного рівня;

474 крилаті ракети;

16 кораблів та катерів;

4362 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн;

160 одиниць спеціальної техніки.

Також у Генштабі ЗСУ розповіли, що на Півдні підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони за минулу добу уразили 2 пункти управління, 6 районів зосередження живої сили, озброєння і військової техніки, 3 склади боєприпасів, а також 3 інші важливі об'єкти окупантів.

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