В Воздушных силах также рассказали, чем Россия атаковала Украину 17 ноября. Оккупанты снова обстреляли критическую инфраструктуру из разных видов оружия.

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Украинская авиация работает по оккупантам

В воздушных силах показали видео боевой работы экипажа Су-24М 7 бригады тактической авиации.

Гордимся нашими летчиками. Слава Украине!

– говорится в подписи к ролику.

Смотрите видео, как работает украинская авиация

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Общие потери России

С начала полномасштабной войны украинские защитники наносят катастрофические потери российской оккупационной армии. По состоянию на утро 17 ноября они ликвидировали более 83 тысяч захватчиков.

Также Россия стремительно теряет свою технику, которая иногда стоит миллионы долларов за единицу. Наши бойцы уже испепелили:

5804 боевые бронированные машины;

1860 артиллерийских систем;

393 РСЗО;

209 средств ПВО;

278 самолетов;

261 вертолет;

1531 БпЛА оперативно-тактического уровня;

474 крылатые ракеты;

16 кораблей и катеров;

4362 единицы автомобильной техники и автоцистерн;

160 единиц специальной техники.

Также в Генштабе ВСУ рассказали, что на Юге подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны за минувшие сутки поразили 2 пункта управления, 6 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, 3 склада боеприпасов, а также 3 других важных объекта кафиров.

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