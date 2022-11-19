Об этом 24 каналу сказал военный эксперт, летчик-инструктор и полковник запаса Роман Свитан. По его мнению, Украина может выйти на границы 1991 уже к концу этой зимы.
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Он отметил, что до Нового года ВСУ не успеют освободить все территории, ведь нам партнеры не предоставили авиацию и дальнобойные ракеты.
С тем вооружением, которое у нас есть и которое планируют предоставить Украине, до конца зимы мы сможем выйти на границы 1991 года – то есть зайти в Крым и Донбасс,
– объяснил Свитан.
Но, по его словам, закончится ли на этом война – это спорный вопрос, ведь Россия вряд ли успокоится.
Военный эксперт заметил, что война может закончиться только тогда, если до времени, когда Украина выйдет на свои границы в 1991 году, мы войдем в НАТО. "Если нас туда примут, и мы "прикроемся" зонтиком НАТО, тогда война, возможно, закончится", – считает эксперт.
Если этого не произойдет, то мы будем воевать еще с теми странами, которые останутся после развала России, то есть после уничтожения российской армии на украинской территории.
– отметил Свитан.
Он объяснил, что Россия распадется на составляющие федеральные образования, и с ними придется воевать еще лет 10, чтобы удерживать и волну миграции, и военные формирования типа ЧВК "Вагнер", потому что они не успокоятся.
По его мнению, война будет продолжаться на границе между Россией и Украиной не менее 10 лет. "Только если мы вступим в НАТО, то это скоро закончится, а в противном случае – на это уйдет лет 10", – добавил он.
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К слову, на фоне освобождения из-под оккупации Херсона, в Минобороны дали прогноз и относительно полуострова Крым. Генерал-майор в отставке Владимир Гаврилов считает, что вернуться в Крым нашим военным удастся до конца декабря этого года. Что касается завершения войны, то, по его мнению, это может произойти до весны следующего года.
Какая ситуация на фронтах: последние новости
- С Херсонщины оккупанты перебрасывают своих военных на Луганщину. Об этом рассказал глава ОВА Сергей Гайдай. По его словам, туда отправляют опытных десантников. Но это, уверен он, никак не повлияет на наступление ВСУ.
- Тем временем враги активизировались в районе Гуляйполя. Оккупанты это делают для того, чтобы сдержать возможное контрнаступление ВСУ в направлении Бердянска.
- В то же время уже можно предположить, куда оккупанты направят свои основные силы на этот раз. По словам военного эксперта Романа Свитана, захватчики попытаются осуществить наступление на линии Донецкого фронта. Речь идет об участке протяженностью более 100 километров: от Угледара до Белогоровки под Лисичанском.
- Другой военный эксперт Александр Мусиенко заметил, что враг становится более осторожным после потери Херсона. Оккупанты продолжают работать над укреплением своей обороны на линиях фронта и даже роют окопы возле полуострова Крым.