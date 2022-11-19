И это во время телемарафона подтвердил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай. По его словам, враг действительно отправляет подкрепление в область, используя тех бойцов, которые покинули Херсонщину.

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На фронт перекидывают опытных бойцов

Гайдай убеждает, что враг перекидывает остатки своих лучших воинов. Ведь остальные – свежемобилизованные, кадыровцы, а также вагнеровцы, которых Пригожин нагребал по тюрьмам в России.

Эти, которые были в Херсонской обласи, – десантники. Они максимально подготовлены. Они в принципе нормально могут воевать. Но это последние такие войска в России,

– подчеркнул Гайдай.

Гайдай добавил, что общался с военными. Они рассказали, что враг действительно перекидывает свои войска в Луганскую область. Но, убежден глава ОВА, они "погоды уже не сделают". По словам высокопоставленного чиновника, своими действиями переброшенные оккупанты могут разве притормозить наступление ВСУ. В то же время у них нет возможности идти в контрнаступление.

Что касается мобилизованных, то это, по словам Гайдая, – "пушечное мясо". Такие бойцы гибнут десятками и сотнями. Более того, они еще и десятками сдаются в плен. Поэтому они никак не повлияют на ситуацию на фронте.

Также Гайдай рассказал, что удалось деоккупировать 12 населенных пунктов. По словам главы ОВА, ВСУ продолжают продвигаться в области. В то же время, им очень мешает дождливая погода. Напомним, что пока на Западе Украины морозная погода, то на Востоке и Юге – плюсовая.

Высокопоставленный чиновник подчеркнул, что освобожденные села сейчас в ужасном состоянии. Враг их полностью разрушил. Поэтому оставшимся там жителям подвозят гуманитарную помощь. Также Гайдай не оставляет надежду, что удастся эвакуировать людей. Ведь опасность подстерегает круглосуточно, потому что свои обстрелы враг не прекращает.

Какая ситуация в Луганской области

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