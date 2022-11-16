Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай. Также он обнародовал свежие кадры из освобожденной Макеевки.
Важно Часами обстрелы, а затем штурм, – Гайдай рассказал о стратегии оккупантов на Востоке
Как сейчас выглядит освобожденная Макеевка
Несколько суток назад Силы обороны Украины окончательно освободили от врага Макеевку. И хотя украинских защитников в самом поселке нет – враг, взбешенный поражением, постоянно обстреливает населенный пункт из артиллерии, минометов и танков.
На улицах нет ни живой души, а в поселке уже почти не осталось ни одного уцелевшего дома. Не уцелела даже вышка сотовой связи.
В центре Макеевки и в разбитых домах до сих пор лежат тела погибших оккупантов, которые являются немыми свидетелями "дутого величия" росармии,
– отметил Гайдай.
Освобожденная Макеевка сегодня / фото Армия INFORM
Что происходит в Луганской области
- Украинские герои 13 ноября освободили село Макеевку. Населённый пункт с Луганском разделяют 148 км.
- Новость об освобождении села подтвердили в Луганской ОВА. Там заявили, что населенный пункт переходит в "синюю зону".
- Сергей Гайдай ранее сообщил, что ВСУ продвигаются по территории области.
- В то же время, ситуация остается сложной. Оккупанты стянули в Луганскую область большое количество резервов.
- Гайдай рассказал, что захватчики даже не пытаются забирать тела своих "товарищей", а идут прямо по их трупам.
- Оккупанты в Луганской области массово сдаются в плен. Их так много, что учёт уже даже не ведут.
- Кстати, ВСУ почти каждый день продвигаются возле Сватово. Российским захватчикам наносят безумные потери.
- Жены "мобиков" жалуются, что их мужчины оказались в настоящей мясорубке. Чтобы их не достали, оккупантам пришлось всю ночь прятаться под трупами.
Достойно внимания – ВСУ уволили Макеевку в Луганской области: смотрите видео