Про це повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай. Також він оприлюднив свіжі кадри зі звільненої Макіївки.
Важливо Годинами обстріли, а потім штурм, – Гайдай розповів про стратегію окупантів на Сході
Як нині виглядає звільнена Макіївка
Кілька діб тому Сили оборони України остаточно звільнили від ворога Макіївку. І хоча українських захисників у самому селищі немає – ворог, розлючений поразкою, постійно обстрілює населений пункт з артилерії, мінометів та танків.
На вулицях немає жодної живої душі, а в селищі вже майже не залишилося жодного вцілілого будинку. Не вціліла навіть вишка стільникового зв’язку.
У центрі Макіївки та в розбитих будинках і досі лежать тіла загиблих окупантів, які є німими свідками "дутої величі" росармії,
– зазначив Гайдай.
Звільнена Макіївка сьогодні / фото Армія INFORM
Що відбувається на Луганщині
- Українські герої 13 листопада звільнили село Макіївку. Населений пункт з Луганськом розділяють 148 кілометрів.
- Новину про звільнення села підтвердили у Луганській ОВА. Там заявили, що населений пункт переходить у "синю зону".
- Сергій Гайдай раніше повідомив, що ЗСУ просуваються територією області.
- Водночас ситуація залишається складною. Окупанти стягнули на Луганщину велику кількість резервів.
- Гайдай розповів, що загарбники навіть не намагаються забирати тіла своїх "товаришів", а йдуть прямісінько по їхніх трупах.
- Окупанти на Луганщині масово здаються у полон. Їх так багато, що облік вже навіть не ведуть.
- До речі, ЗСУ майже щодня просуваються біля Сватового. Російським загарбникам завдають шалених втрат.
- Дружини "мобіків" скаржаться, що їхні чоловіки опинилися у справжній м'ясорубці. Щоб їх не дістали, окупантам довелося цілу ніч ховатися під трупами.
Варте уваги – ЗСУ звільнили Макіївку на Луганщині: дивіться відео