Про це повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай. Також він оприлюднив свіжі кадри зі звільненої Макіївки.

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Як нині виглядає звільнена Макіївка

Кілька діб тому Сили оборони України остаточно звільнили від ворога Макіївку. І хоча українських захисників у самому селищі немає – ворог, розлючений поразкою, постійно обстрілює населений пункт з артилерії, мінометів та танків.

На вулицях немає жодної живої душі, а в селищі вже майже не залишилося жодного вцілілого будинку. Не вціліла навіть вишка стільникового зв’язку.

У центрі Макіївки та в розбитих будинках і досі лежать тіла загиблих окупантів, які є німими свідками "дутої величі" росармії,

– зазначив Гайдай.

Звільнена Макіївка сьогодні / фото Армія INFORM

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