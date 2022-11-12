У коментарі російському ЗМІ одна з дружин окупантів розповіла, що її чоловіка відправили до навчальної частини у Воронежі 15 жовтня. Там вони пройшли "військову підготовку", під час якої стріляли холостими патронами на полігоні, пише 24 канал.

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Куди перекинули "новобранців"

1 листопада мобілізованих найманців повезли спочатку до Валуйків Білгородської області, а потім до Луганської області до селища Красноріченське. А вже 3 листопада мобілізованих кинули на передову.

Скільки хлопців йшло, я не знаю. Знаю, що повернулися сім хлопців, після чого командир батальйону з них почав знущатися,

– розповідає дружина окупанта.

У зверненні до військового прокурора дружини мобілізованих пишуть, що командир позв'язував бійцям руки та ноги, "приставляв зброю до голови і змушував іти в бій, називаючи боягузами".

Дружини збираються їхати на фронт по чоловіків

У своєму зверненні жінки заявили, що поїдуть за чоловіками на Луганщину самі, якщо ніхто їх не поверне. Як зазначає дружина "мобіка", 7 листопада вони змогли зв'язатися із сім'ями та попросили про допомогу, "бо їх там поливають "Градами" та по них відкрили вогонь".

За її словами, бійці перебували під обстрілом "до останнього", поки їм не наказали відступати.

Вони ще ніч там пробули, ховалися під трупами, щоби їх не знайшли. Там було дуже багато поранених, вони йшли лісом, несли на собі поранених,

– каже дружина російського солдата.

Наразі мобілізовані перебувають у Голубівці – приблизно за 20 км на схід від Красноріченська. Військовий прокурор, до якого звернулися жінки, пообіцяв їм, що сам особисто збере колону та поїде до мобілізованих.

Однак вивозити звідти, як він сказав, нікого не будуть. За його словами, тих, кому потрібна допомога, відправлять до шпиталю, а тих, хто згоден залишатися, поставлять на оборону.

"Мобіки" починають розуміти, що їх кинули

Радник ОП Олексій Арестович пояснив, що "жіночі бунти" в Росії цілком очевидні, адже на війні гинуть багато чоловіків та зростають побутові проблеми. Крім того, більшості жінкам не виплачують відповідних компенсацій за загиблих військових. Арестович заявив, що щодня в Україні гинуть близько 100 мобілізованих росіян.

Російські окупанти жаліються рідним, що вони щодня зазнають величезних втрат на війні в Україні. Також загарбникам не вдається захопити населені пункти на Донбасі. Російський солдат розповів, що їхній підрозділ щодня втрачає 20 – 30 людей.

Окупанти масово розкрадають військове майно, яке їм видають для ведення війни в Україні. Військовий командувач жаліється, що солдати масово крадуть тепловізори та відправляють їх додому.

У черговому перехопленні ГУР окупант схарактеризував своє перебування на війні як "виживання". Він розповідає, що намагався втекти, але впіймали. Окрім того, противник зазначив, що командири вештаються п'яні й об'їдаються на очах у своїх голодних "мобіків".

На те, що ЗСУ значно краще укомплектовані, жалівся не лише цей росіянин. Також окупанти бідкаються, що армія України переважає й за якістю артилерії. Так, після чергового вогню захисників України виживає 1 загарбник з 20.

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