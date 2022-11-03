Окупанти й самі зізнаються, що сучасна війна – це не війна піхоти, а артилерії. А артилеристи України змушують росіян панікувати.

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Виживає 1 окупант з 20

Так, у черговому перехопленні СБУ окупанти скиглять, що під артилерійським вогнем виживає 1 загарбник з 20. Згідно зі словами одного з них, це розумів також його сьогодні уже мертвий комбат. Він говорив своїм підлеглим прямо, що вони йдуть на убій, а потім цинічно додавав, що у разі чогось жінки "інших деб**ів народять".

У нас людей просто нема... У нас було, як би, 8 рот по 120 людей. Так ось, з 8 рот залишилося 45... А ця війна – артилерійська. "Гради", "Урагани", "Смерчі", "Торнадо", "Вихори" взагалі не затикаються,

– розказав росіянин, який воює на Донецькому напрямку.

Обоє загарбників зараз думають, як втекти з війни. В СБУ зазначили, що їх підганяє, очевидно, статистика виживання російських окупантів на війні в Україні.

Зверніть увагу! Станом на 3 листопада в Україні ЗСУ ліквідували уже близько 74 тисяч окупантів, 730 з яких лише за останню добу.

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У росіян є шанс вижити

В СБУ звернулися й до окупантів. Там дали цінну пораду тим, хто не хоче повернутися додому у пакеті. Їм порекомендували не зволікати та здаватися у полон. Зокрема це можна зробити за номерами гарячої лінії державного проєкту "Хочу жить", де є детальна інструкція, як здатися у полон:

+380665803498,

+380931192984.

Кожен окупант, що склав зброю, – мінус одна загроза для наших рідних і близьких,

– підкреслили в СБУ.

Україна гарантує росіянам, які здалися у полон, право на життя та дотримання заборони на тортури відповідно до міжнародного законодавства.

Окупанти бідкаються на своє становище: останні новини

Російські окупанти відверто жаліються у перехоплених розмовах, що вони щодня зазнають величезних втрат в Україні. Так, один з них розповів, що у його підрозділі кожного дня гине по 20 – 30 солдатів.

Ба більше, вони й самі підтверджують, що керівництву Росії на своїх військових байдуже, а тому їм буквально доводиться виживати та йти з автоматами проти танків. Один з них наважився на втечу, але його впіймали.

Також окупанти визнають, що ЗСУ кращі за "другу армію світу", адже їхнє керівництво нічого не дає солдатам для ведення бойових дій, а у ЗСУ є все необхідне для служби. Ба більше, окупантам навіть іноді немає що їсти.