З нагоди свята 24 канал зібрав цікаві факти про українських "богів війни" та теплі слова вітання нашим захисникам.

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Саме "богами війни" називають українських артилеристів, чиє професійне свято відзначають ще з 1997 року. До цього роду військ належать з'єднання, озброєні:

оперативно-тактичними і тактичними ракетами,

гаубичною, гарматною, реактивною та протитанковою артилерією.

Артилерія – це також артилерійська розвідка, мінометні підрозділи та підрозділи протитанкових керованих ракет. Саме українські артилеристи у війні проти Росії вражають значну частину живої сили ворога, російської важкої техніки та артилерії, протитанкових засобів, ворожої авіації, об'єктів ППО та інших важливих об'єктів.

Зверніть увагу! Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну втрати ворога склали 74 000 осіб. Лише за останню добу наші бійці відправили на той світ 730 окупантів.

Привітання від військових та високопосадовців

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний з гордістю констатував, що на сьогодні наші артилеристи кращі у світі. Вони опанували більшість сучасних артилерійських систем, що перебувають на озброєнні у провідних країнах, і майстерно їх застосовують. Такого бойового досвіду не має ніхто.

Попри вогневу перевагу противника, ми даємо йому гідну відсіч. Їхній кількості ми протиставляємо нашу якість. Дякую воїнам ракетних військ і артилерії за службу! Ви бережете кров піхоти! Зупиняєте ворожий наступ і створюєте умови для просування наших військ уперед. Самовіддано наближаєте нашу перемогу,

– підкреслив Залужний.

До святкових привітань долучився і командувач Об'єднаних Сил ЗСУ Сергій Наєв. Він наголосив, що країна здатна захистити себе тоді, коли спроможна дати гідну відсіч ворогу на значних відстанях, завдаючи нищівні та точні удари з усіх видів і типів ракетних установок та артилерії.

"Саме таку потужну міць Ви демонструєте з перших днів нашого протистояння. Наші воїни з честю стримали навальний натиск переважаючих сил ворога у перші дні повномасштабної агресії, показавши найвищі професійні навички та вміння. Свою висококласну роботу продовжуєте демонструвати й далі – безжальним вогнем знищуєте загарбників, наближаючи перемогу", – додав Наєв.

Привітання зі святом від Офісу Президента: дивіться відео

У чому переваги української артилерії

Військовий експерт Ігаль Левін розповів: якщо головна перевага російської артилерії – це кількість, то ЗСУ завдяки допомозі західних союзників опинилися на крок попереду за якістю.

Взяти хоча б снаряди M982 Excalibur. У кожному пакеті військової допомоги від США включають приблизно 500 таких снарядів. За словами Левіна, цей боєприпас вражає ціль з ймовірністю до 95%. Тому навіть якщо певна кількість із пів тисячі снарядів не досягнуть цілі, понад 400 об'єктів точно будуть вражені.

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