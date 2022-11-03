По случаю праздника 24 канал собрал интересные факты об украинских "богах войны" и теплых словах приветствия нашим защитникам.

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Именно "богами войны" называют украинских артиллеристов, чей профессиональный праздник отмечают еще с 1997 года. К этому роду войск относятся соединения, вооруженные:

оперативно-тактическими и тактическими ракетами,

гаубичной, пушечной, реактивной и противотанковой артиллерией.

Артиллерия – это также артиллерийская разведка, минометные подразделения и подразделения противотанковых управляемых ракет. Именно украинские артиллеристы в войне против России поражают значительную часть живой силы врага , российской тяжелой техники и артиллерии, противотанковых средств, вражеской авиации, ПВО и других важных объектов.

Обратите внимание! С начала полномасштабного вторжения России в Украину потери врага составили 74 000 человек. Только за последние сутки наши бойцы отправили на тот свет 730 кафиров.

Поздравления от военных и высокопоставленных чиновников

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный с гордостью констатировал, что сегодня наши артиллеристы лучшие в мире. Они овладели большинством современных артиллерийских систем, находящихся на вооружении в ведущих странах, и искусно их применяют. Такого боевого опыта нет никто.

Несмотря на огневое превосходство противника, мы даем ему достойный отпор. Их количеству мы противопоставляем наше качество. Спасибо воинам ракетных войск и артиллерии за службу! Вы храните кровь пехоты! Останавливаете враждебное наступление и создаете условия для продвижения наших войск вперед. Самоотверженно приближаете нашу победу,

– подчеркнул Залужный.

К праздничным поздравлениям присоединился и командующий Объединенными Силами ВСУ Сергей Наев . Он подчеркнул, что страна способна защитить себя тогда, когда способна дать достойный отпор врагу на значительных расстояниях, нанося сокрушительные и точные удары по всем видам и типам ракетных установок и артиллерии.

"Именно такую мощную мощь Вы демонстрируете с первых дней нашего противостояния. Наши воины с честью сдержали навальный натиск превосходящих сил врага в первые дни полномасштабной агрессии, показав самые высокие профессиональные навыки и умения. Свою высококлассную работу продолжаете демонстрировать победу", – добавил Наев.

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В чем преимущества украинской артиллерии

Военный эксперт Игаль Левин рассказал: если главное преимущество российской артиллерии – это количество, то ВСУ благодаря помощи западных союзников оказались на шаг впереди качества.

Взять хотя бы снаряды M982 Excalibur. В каждом пакете военной помощи США включают примерно 500 таких снарядов. По словам Левина, этот боеприпас поражает цель с вероятностью до 95%. Поэтому даже если определенное количество из полутысячи снарядов не достигнут цели, более 400 объектов точно будут поражены.

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