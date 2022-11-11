В ефірі телемарафону політичний діяч Марк Фейгін повідомив, що в інфопросторі з'являється все більше скарг від дружин російських мобілізованих. Жінки розповідають, що їхніх чоловіків відправляють в найгарячіші точки фронту без належної підготовки і відповідного озброєння, пише 24 канал.

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Скільки "мобіків" гинуть щодня в Україні

Радник ОП Олексій Арестович пояснив, що "жіночі бунти" в Росії цілком очевидні, адже на війні гинуть багато чоловіків та зростають побутові проблеми. Крім того, більшості жінкам не виплачують відповідних компенсацій за загиблих військових.

Арестович заявив, що щодня в Україні гинуть близько 100 мобілізованих росіян.

Російські "мобіки" масово гинуть на війні: дивіться відео

"Мобіки" починають розуміти, що їх кинули

Російські окупанти жаліються рідним, що вони щодня зазнають величезних втрат на війні в Україні. Також загарбникам не вдається захопити населені пункти на Донбасі. Російський солдат розповів, що їхній підрозділ щодня втрачає 20 – 30 людей.

Окупанти масово розкрадають військове майно, яке їм видають для ведення війни в Україні. Військовий командувач жаліється, що солдати масово крадуть тепловізори та відправляють їх додому.

У черговому перехопленні ГУР окупант схарактеризував своє перебування на війні як "виживання". Він розповідає, що намагався втекти, але впіймали. Окрім того, противник зазначив, що командири вештаються п'яні й об'їдаються на очах у своїх голодних "мобіків".

На те, що ЗСУ значно краще укомплектовані, жалівся не лише цей росіянин. Також окупанти бідкаються, що армія України переважає й за якістю артилерії. Так, після чергового вогню захисників України виживає 1 загарбник з 20.

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