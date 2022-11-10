Одна жінка повідомила, що її чоловіка після двох тижнів підготовки перекинули на передову під Сватове. Коли "мобіки" потрапили від вогонь, вони "вирішили йти подалі від лінії фронту".

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"Мобіки" скаржаться на своє командування

Однак їх виявило командування іншого підрозділу та відправило до Старобільська, у військову комендатуру. За словами жінки, наразі там перебуває близько 60 осіб. Також родичі "мобіків" розповіли, що тих, хто відступив, командування "маркувало фарбою".

Раніше родичі – переважно дружини мобілізованих – приїхали до Валуйок Бєлгородської області Росії, біля кордону з Україною. Їм обіцяли, що їхніх родичів вивезуть із передової та привезуть у Валуйки. Однак минуло три доби, а цього так і не сталося. У зверненні жінки кажуть, що вирушать до Старобільська.

Ми пересуватимемося туди потихеньку, сьогодні у нас дуже погана погода, ми вже всі промерзли, туман, але ми пересуватимемося, ми не здамося,

– каже дружина одного із солдатів Світлана Горбатенко.

Російські "мобіки" масово відмовляються воювати

На Луганщині мобілізовані росіяни масово відмовляються йти в бій. Командири тим часом погрожують їм репресіями та розправою. В російських пропагандистів це називається "народна війна".

У Тульській області мобілізували чоловіка з підтвердженим діагнозом про розлад особистості. Водночас автомат мобілізованому росіянину відмовились видавати.

Російський правозахисник Марк Фейгін розповів, чи не боїться Кремль протестів в армії. За його словами, у російській армії є "мовчазний саботаж", який Путін також відчуває.

Російські загарбники карають своїх же "мобіків", що відмовляються воювати. Зокрема, один з так званих таборів для мобілізованих облаштували в селі Завітне Бажання на Донеччині. Там утримують 21 солдата російської армії. Їх періодично заставляють копати бліндажі. Також мобілізованим погрожують розстрілом.

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