Водночас автомат мобілізованому росіянину відмовились видавати. Про це повідомив юрист і правозахисник Антон Федін, інформує 24 канал.

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Росіянина мобілізували з діагнозом про розлади особистості

Як стало відомо, росіянина Василя мобілізували 23 вересня і направили до військової частини у Рязань. 30 вересня йому провели військово-лікарську комісію, після якої командування вирішило направити його на додаткове обстеження.

На початку жовтня чоловіка направили до психіатричної лікарні, де він перебував на обстеженні. За результатами обстеження у психіатричній лікарні мобілізованому було встановлено діагноз, пов'язаний із розладом особистості, а також встановлено категорію придатності до військової служби – "В". Окрім цього, росіянину призначили для вживання лікарські препарати.

За словами юриста, зазначених препаратів у медсанчастині не виявилося, у зв'язку з чим стан мобілізованого почав погіршуватися.

3 листопада росіянин повернувся у військову частину. Вже 7 листопада начальник медичної частини заявив йому: "Автомат ми тобі не дамо, ти псих, але на війну поїдеш".

Правозахисник зазначив, що всі документи мобілізованого перебувають у його особистій справі, до них росіянин не має доступу, тому довідки про наявність розладу на руках у нього немає. Нині чоловік перебуває в медсанчастині, але вже днями його мають відправити на війну в Україну.

Росія мобілізує "добровольців"

У Росії військкомати отримали вказівки щодо подальшого формування так званих добровольчих підрозділів. Цими "добровольцями" можуть стати чоловіки з погашеною судимістю, без обмеження віку та за будь-якого стану здоров'я, окрім осіб, що мають офіційний статус інваліда.

Ба більше, Кремль уникає юридичних та фінансових зобов'язань, тож міністерство оборони Росії не укладає контрактів з "добровольцями".

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