В то же время автомат мобилизованному россиянину отказались выдавать. Об этом сообщил юрист и правозащитник Антон Федин, информирует 24 канал.

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Россиянина мобилизовали с диагнозом расстройства личности

Как стало известно, россиянина Василия мобилизовали 23 сентября и направили в воинскую часть в Рязань. 30 сентября ему провели военно-врачебную комиссию, после которой командование решило направить его на дополнительное обследование.

В начале октября мужчину направили в психбольницу, где он находился на обследовании. По результатам обследования в психбольнице, мобилизованному был установлен диагноз, связанный с расстройством личности, а также установлена ​​категория пригодности к военной службе – "В". Кроме того, россиянину назначили для употребления лекарственные препараты.

По словам юриста, указанных препаратов в медсанчасти не оказалось, в связи с чем состояние мобилизованного начало ухудшаться.

3 ноября россиянин вернулся в воинскую часть. Уже 7 ноября начальник медицинской части заявил ему: "Автомат мы тебе не дадим, ты псих, но на войну поедешь".

Правозащитник отметил, что все документы мобилизованного находятся в его личном деле, к ним у россиянина нет доступа, поэтому справки о наличии расстройства на руках у него нет. Сейчас мужчина находится в медсанчасти, но уже на днях его должны отправить на войну в Украину.

Россия мобилизует "добровольцев"

В России военкоматы получили указания по дальнейшему формированию так называемых добровольческих подразделений. Этими "добровольцами" могут стать мужчины с погашенной судимостью, без ограничения возраста и любого состояния здоровья, кроме лиц, имеющих официальный статус инвалида.

Более того, Кремль избегает юридических и финансовых обязательств, поэтому министерство обороны России не заключает контрактов с "добровольцами".

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