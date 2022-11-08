У "мобіків" немає достатньої кількості зброї та боєприпасів, тому вони бунтують. Цю інформацію поширюють у російських телеграм-каналах.

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"Мобіків" ніхто не готує

Родичі мобілізованих розповіли, що 24 – 26 вересня вони прибули до військкомату. Там не було ні медичної комісії, ні видачі повного обмундирування. Після цього частину людей кинули на передову, ще частину – у табір під Бєлгородом. Втім, за словами родичів, "мобікам" дали лиш кілька разів постріляти.

Вже 14 жовтня мобілізованих відправили до Луганської області – у село Коломийчиха Сватівського району. Наприкінці жовтня вони повідомили, що 17 діб перебувають на передовій без командного складу, боєприпасів та забезпечення.

Мобілізовані тікали, та їх розвернули

Відтак 1 листопада мобілізовані надумали втікати без командування та боєприпасів до Сватового. Пройшовши перший блок пост, "мобіків" не пустили на другому. З ними говорив генерал Луговий та полковник Румянцев. Ті заявили, мовляв, відсутність зброї, боєприпасів та іншого забезпечення – це не їхня справа. Тому "мобіків" знову відправили на передову.

Тепер у лісосмузі перебувають до 200 мобілізованих. Командування вже приїжджало до них з погрозами, якщо ті не йдуть на передову, то прибуває машина для перевезення до СІЗО. Навіть погрожували, нібито з машиною по дорозі до СІЗО "щось трапиться".

До речі, цю історію поширив у твітер журналіст Денис Казанський, зауваживши, що в російських пропагандистів це називається "народна війна".

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