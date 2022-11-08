Останні тижні на фронті свідчать про те, що росіяни змінили свою військову стратегію. Про це 24 каналу розповіла волонтерка Наталія Воронкова.

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Волонтерка зазначила, що на фронті фіксується дуже багато випадків, коли росіяни не прибирають трупи своїх військових з поля бою.

Я вам можу сказати, що таке не лише в районі Бахмута, але й в районі Павлівки. Наші військові навіть ловлять в "ефірах" супротивника інформацію, як вони кажуть, щоб "запускали одноразових". Це мається на увазі, що запускають мобілізованих, які навіть без "броників" та касок,

– пояснила Воронкова.

За її словами, російські "чмобики" просто йдуть зі зброєю в руках, а за ними йде хтось з регулярних підрозділів.

"Тобто це нова стратегія, яку вони зараз використовують. Такими "одноразовими" вони намагаються атакувати наші сили, а вже після того заходять регулярні війська й розпочинаються обстріли. Тому наші підрозділи намагаються скорочувати відстань і вступати в ближній бій, щоб не могла працювати артилерія", – додала волонтерка.

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На її думку, росіяни своїх не жаліють, тому розгортають підрозділи "одноразових", після чого вони 3 кілометри "йдуть до супротивника по трупах своїх же".

Воронкова підмітила, що залежно від напрямку, можна також простежити "соціальний склад" російських підрозділів.

"Російські зеки воюють на Бахмутському напрямку, вони відмічені червоними та білими браслетами, тому ЗСУ на сторожі й чекають цього. Зеки там є, тому що на них потім не потрібно виплачувати компенсацію. А ось біля Павлівки та Вугледару – це просто мобілізовані цивільні, яких кидають "на м'ясо", – резюмувала волонтерка.

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