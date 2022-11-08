Последние недели на фронте свидетельствуют о том, что россияне изменили свою военную стратегию. Об этом 24 каналу рассказала волонтер Наталья Воронкова.

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Волонтер отметила, что на фронте фиксируется очень много случаев, когда россияне не убирают трупы своих военных с поля боя.

Я вам могу сказать, что такое не только в районе Бахмута, но и в районе Павловки. Наши военные даже ловят в "эфирах" противника информацию, как они говорят, чтобы "запускали одноразовых". Это подразумевается, что запускают мобилизованных, которые даже без "броников" и касок,

– объяснила Воронкова.

По ее словам, российские "чмобики" просто идут с оружием в руках, а за ними следует кто-то из регулярных подразделений.

"То есть это новая стратегия, которую они сейчас используют. Такими "однократными" они пытаются атаковать наши силы, а уже после того заходят регулярные войска и начинаются обстрелы. Поэтому наши подразделения пытаются сокращать расстояние и вступать в ближний бой, чтобы не могла работать артиллерия", – добавила волонтер.

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По ее мнению, россияне своих не жалеют, поэтому разворачивают подразделения "одноразовых", после чего они 3 километра "идут к противнику по трупам своих же".

Воронкова подметила, что в зависимости от направления можно также проследить "социальный состав" российских подразделений.

Российские зеки воюют на Бахмутском направлении, они отмечены красными и белыми браслетами, поэтому ВСУ на страже и ждут этого. Зеки там есть, потому что на них потом не нужно выплачивать компенсацию. А вот возле Павловки и Угледара – это просто мобилизованные гражданские, которых бросают "на мясо", – резюмировала волонтер.

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