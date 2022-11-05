Одним из ключевых средств "стимулирования" стали заградительные отряды "кадыровцев", отношение к которым среди российских военных неоднозначно. Об этом рассказал бывший сотрудник СБУ, эксперт Украинского института будущего Иван Ступак.

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Эксперт отметил, что у России особое отношение к "кадыровцам", которые всегда имели привилегированное положение.

Чеченцы являются ценным ресурсом для России: их всегда быстро обменивают, не бросают на передовые позиции, они больше для обеспечения визуальной картинки. Но нужно понимать и отношение российских военных к "кадыровцам",

– объяснил обозреватель.

По его словам, приспешники Кадырова являются врагами россиян еще со времен войн в Чечне.

"Русские военные, особенно в чинах – генералы и полковники, которые в Первую чеченскую войну были "салагами", помнят, на чьей стороне воевал Рамзан Кадыров и его отец. Они были сначала "повстанцами" и воевали против федеральных войск, а затем Ахмат Кадыров, бывший муфтием Чечни, перешел на сторону россиян", – добавил аналитик.

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По мнению Ступака, россияне поняли, что "изменникам доверять нельзя", поскольку если Кадыров предал одну из сторон, тогда он впоследствии предаст и другую.

"Путин делает ставку и хочет держаться на Кадырове. В то же время российские военные относятся с недоверием к "кадыровцам", цинизмом и оскорблением. А теперь представьте себе, какая у них обида, когда генерал-полковника Лапина снял лично Кадыров. Он на него столько грязи вылил и россияне это проглотили – особенно российское войско", – указал политолог.

Он убежден, что "русский трон" стоит на трех "ножках": силовики, православие и бюджетники. И из-за ситуации с Кадыровым "силовики дали большую трещину" еще и потому, что простые россияне просто за деньги воевать против Украины не идут. По этой причине за их спинами поставили "кадыровцев", заставляющих их это делать.

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