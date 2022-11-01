Путинские генералы достаточно остро реагируют на критику. Об этом 24 каналу рассказал российский правозащитник и оппозиционный политик Марк Фейгин.
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По его словам, критику не любит никто, тем более в таком институте как армия. Однако ответить на упреки главы Чечни и владельца ЧВК "Вагнера" российские генералы затрудняются.
Генералы публично не реагируют, потому что нельзя. А между собой – конечно. Кадырова и Пригожина ненавидят. Как только настанет момент, они их ликвидируют сразу,
– сказал правозащитник.
Как российские генералы относятся к Кадырову и Пригожину
Как отметил Фейгин, особенно болезненно руководители российской армии восприняли тот факт, что Владимир Путин присвоил главе Чечни Рамзану Кадырову звание генерал-полковника.
У него даже среднего образования нет. Как он может быть генерал-полковником? Как могут на это реагировать люди, которые служат десятки лет, и считают, что свои военные чины и звания заслужили?
– отметил политик.
Он добавил, что российские генералы считают Кадырова и Пригожина "выскочками", не имеющими необходимого боевого опыта.
Может ли армия восстать против критики
Несмотря на яростное недовольство критикой, генералитет не может ничего особенно поступить в сложившейся ситуации. Ведь, по словам Фейгина, военное руководство стало "крайним" в сложившейся ситуации.
Генералы всем этим недовольны. Однако проблема в том, что в армии нет политических целей. К примеру, если говорить об отстранении от власти Путина – зачем это им? Они не принимают решений,
– объяснил правозащитник.
Он добавил, что нельзя исключать, что возмущение руководства армии выйдет в публичную плоскость.
"Однако для этого нужно, чтобы появился какой-нибудь лидер. А сейчас таких в армии России нет ", – сказал Фейгин.
Он добавил, что Путин подбирает генералов под себя и продвигает только тех, у кого нет политических амбиций.
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Конфликт в российских элитах: что известно
- Глава Чечни Рамзан Кадыров и владелец ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин откровенно критикуют российскую армию за поражения в Украине, в частности, за потерю Лимана.
- Воздействие "повара Путина" Евгения Пригожина в России стремительно растет. Аналитики Института изучения войны считают, что его военная структура в перспективе может угрожать режиму кремлевского диктатора.
- Российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко отметил, что Путин разрешил Кадырову и Пригожину критиковать военных за неудачи в войне против Украины.