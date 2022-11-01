Путінські генерали доволі гостро реагують на критику. Про це 24 каналу розповів російський правозахисник та опозиційний політик Марк Фейгін.

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За його словами, критику не любить ніхто, тим паче у такому інституті, як армія. Однак відповісти на закиди глави Чечні та власника ПВК "Вагнера" російські генерали не можуть.

Генерали публічно не реагують, тому що не можна. А між собою – звичайно. Кадирова та Пригожина ненавидять. Як тільки настане момент, вони їх ліквідують одразу,

– сказав правозахисник.

Як російські генерали ставляться до Кадирова та Пригожина

Як зазначив Фейгін, особливо болісно керівники російської армії сприйняли той факт, що Владімір Путін надав главі Чечні Рамзану Кадирову звання генерал-полковника.

У нього навіть середньої освіти немає. Як він може бути генерал-полковником? Як можуть на це реагувати люди, які служать десятки років, і вважають, що свої військові чини та звання заслужили?

– зауважив політик.

Він додав, що російські генерали вважають Кадирова та Пригожина "вискочками", які не мають необхідного бойового досвіду.

Чи може армія повстати проти критики

Попри шалене незадоволення критикою, генералітет не може нічого особливо вчинити у ситуації, що склалася. Адже, за словами Фейгіна, військове керівництво стало "крайнім" у ситуації, що склалася.

Генерали всім цим незадоволені. Однак проблема полягає у тому, що в армії немає політичних цілей. Наприклад, якщо говорити про усунення від влади Путіна – навіщо це їм? Вони не ухвалюють рішень,

– пояснив правозахисник.

Він додав, що не можна виключати, що обурення керівництва армії вийде у публічну площину.

"Однак для цього потрібно, аби з'явився якийсь лідер. А зараз таких в армії Росії немає", – сказав Фейгін.

Він додав, що Путін підбирає генералів під себе і просуває лише тих, у кого немає політичних амбіцій.

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