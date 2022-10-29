Аналітики американського Інституту вивчення війни запевняють, що Пригожин продовжує набирати владу і створює військову структуру, паралельну збройним силам Росії. Вона може стати загрозою правлінню Путіна – принаймні в інформаційному просторі.

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Вплив Пригожина розколює російську повоєнну спільноту

Вплив Пригожина ще більше розколює російську повоєнну спільноту. Маріонетка Кремля в Чечні Рамзан Кадиров поставив високу оцінку силовикам "Вагнера" та назвав "кухаря Путіна" "природженим воїном".

Кадиров знову напав із різкою критикою на командувача Центрального військового округу Росії генерал-полковника Алєксандра Лапіна. Ймовірно, що це сталося після удару по чеченських підрозділах у Херсонській області. Тоді він повідомив, що внаслідок удару ЗСУ загинуло 23 чеченських бойовики та було поранено 58 військових.

Раніше 1 жовтня Кадиров критикував Лапіна за перенесення штабу далеко від лінії фронту та військові невдачі, і Пригожин тоді публічно погодився з його заявою. Похвала Кадирова на адресу Пригожина додатково демонструє, що силовики все більше просувають свої паралельні військові структури за рахунок невдалої репутації Збройних сил Росії.

В Кремлі починається розкол

Останнім часом всередині Кремля спостерігається розкол, який можна простежити й у діях "кухаря Путіна". Аналітики Інституту вивчення війни зауважують, що Євгєній Пригожин продовжує створювати розбіжності в уряді Росії. Демонстрацією цього є так звана "лінія Вагнера". Річ у тім, що вона зовсім не відповідає наративам про хід війни, які надходять з Кремля.

Російські телеграм-канали, які пов'язані з самим Пригожиним і ПВК "Вагнер" вже почали бідкатися. Мовляв, регіональні чиновники призупинили розширення укріплень "лінії Вагнера". За словами Пригожина, гальмують процес чиновники-бюрократи. Мовляв, така поведінка "прямо виступає проти інтересів населення". Ба більше, не захищає його від буцімто можливої загрози.

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