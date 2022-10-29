На месте работают медики и спасатели. Об этом 24 каналу сообщили источники в спецслужбах.

К теме Из 128 человек осталось только 12: оккупанты снова жалуются на командующего Лапина

Лапин руководил группировкой, воюющей на луганско-харьковском направлении. Отметим, что его неоднократно критиковал председатель Чечни Рамзан Кадыров. Он обвинил генерала сначала в отступлении оккупантов из Харьковской области, затем – в "сдаче" Лимана и прорыве ВСУ в других населенных пунктах Донецкой области. Можно предположить, что генерала "убрали" именно из-за внутренних конфликтов русской верхушки.

Лапина накануне уволили

Перед этим русские военкоры писали, будто Лапина уволили с должности командующего. Официальной информации по этому поводу не было, однако умолчание кадровых изменений характерно для российского военного командования.

Также была информация, что Лапин написал рапорт на увольнение по собственному желанию. Сообщалось, что вместо него поставили генерала Андрея Мордвичева.