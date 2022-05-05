Именно он руководил проваленным наступлением на украинские Сумы и Чернигов. Когда по телевидению вышел сюжет с "доблестным награждением" – российская армия как раз в то время отступала с черниговского и киевского направлений.

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Российский захватчик получил от своего отца орден Мужества, медаль "За отвагу", орден "За заслуги перед Родиной" и медаль Жукова.

Их вручили еще нескольким военнослужащим, которые, по словам российских генералов, "проявили мужество и героизм при освобождении населенных пунктов области". Именно так вражеская армия убийц и насильников поощряет и называет зверства, которые они совершили на территории Украины