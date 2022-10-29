Россияне сетуют на Лапина
Очевидно, что в поражениях всегда есть крайние – сейчас в России это генерал-полковник Александр Лапин. Он известен тем, что угрожал пистолетом командиру одного из подразделений "мобиков", без приказа отступившему с передовой в Луганской области.
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Так, в социальных сетях россияне продолжают критиковать российское командование. Жена одного из оккупантов воинской части 91711 обратилась с призывом о помощи, ведь, по ее словам, все знают о ситуации, но никто ничего не делает.
Из 128 человек осталось 12. Командиры и офицеры сразу их бросили. Они уже 2 дня пытаются связаться с нашими военными,
– написала россиянка.
Она добавила, что захватчики добрались до Макеевки, но там их классифицировали как дезертиров. Пока на связь они не выходят, а российские военкоматы разводят руками и не могут ничем помочь.
Так вот, в конце концов, женщину интересует где же делся Лапин. Вероятно, россиянка полагает, что он в сложившейся ситуации сможет внести свою лепту. Не хотелось бы разочаровывать ее, но беглецы и трусы не способны ни на что, а ее мужа точно вернут домой, правда, возможно, уже в черном пакете.
Оккупанты снова жалуются на командующего Лапина / Скриншот из российских соцсетей
Лапин приставил пистолет к голове одного из командиров
Накануне группа российских мобилизованных была отправлена в район Сватово, где они попали под интенсивный обстрел украинской армии. Он длился полтора дня. В конце концов, "мобики" решили отступить к Сватовому, поскольку не было никаких офицеров и командования.
По словам одного из оккупантов, они стояли на заправке, когда к ним приехал генерал-полковник Лапин со своей охраной. Узнав об отступлении, Лапин приставил пистолет к голове командира пятой роты лейтенанта В. с требованием возвращаться, а также от него звучало немало оскорблений.
Потери врага по состоянию на 29 октября
Неудивительно, что у российского командования истерика, ведь ВСУ наносят серьезные потери их армии. По состоянию на 29 октября уже ликвидировали 70 250 захватчиков, только за минувшие сутки – 550 оккупантов. Немало потерь и в военной технике. В металлолом наши военные за это время превратили:
- танков – 2659 (+19 единиц)
- боевых бронированных машин – 5401 (+23 единицы);
- артиллерийских систем – 1708 (+9 единиц);
- РСЗО – 380 (+1 единица);
- средств ПВО – 195 (+3 единицы);
- самолетов – 273 (+1 единица);
- вертолетов – 252 (+1 единица);
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 1406 (+5 единиц);
- крылатых ракет – 351;
- кораблей и катеров – 16;
- автомобильной техники и автоцистерн – 4107 (+19 единиц);
- специальной техники – 152 (+1 единица).
При этом в Генеральном штабе ВСУ отметили, что данные уточняются, поскольку в зонах активных боевых действий вести четкую статистику сложно.
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