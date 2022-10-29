Россияне сетуют на Лапина

Очевидно, что в поражениях всегда есть крайние – сейчас в России это генерал-полковник Александр Лапин. Он известен тем, что угрожал пистолетом командиру одного из подразделений "мобиков", без приказа отступившему с передовой в Луганской области.

Главное Взрывы в Севастополе, освобождение Херсона до конца ноября: хронология 248 дня войны

Так, в социальных сетях россияне продолжают критиковать российское командование. Жена одного из оккупантов воинской части 91711 обратилась с призывом о помощи, ведь, по ее словам, все знают о ситуации, но никто ничего не делает.

Из 128 человек осталось 12. Командиры и офицеры сразу их бросили. Они уже 2 дня пытаются связаться с нашими военными,

– написала россиянка.

Она добавила, что захватчики добрались до Макеевки, но там их классифицировали как дезертиров. Пока на связь они не выходят, а российские военкоматы разводят руками и не могут ничем помочь.

Так вот, в конце концов, женщину интересует где же делся Лапин. Вероятно, россиянка полагает, что он в сложившейся ситуации сможет внести свою лепту. Не хотелось бы разочаровывать ее, но беглецы и трусы не способны ни на что, а ее мужа точно вернут домой, правда, возможно, уже в черном пакете.



Оккупанты снова жалуются на командующего Лапина / Скриншот из российских соцсетей

Лапин приставил пистолет к голове одного из командиров

Накануне группа российских мобилизованных была отправлена ​​в район Сватово, где они попали под интенсивный обстрел украинской армии. Он длился полтора дня. В конце концов, "мобики" решили отступить к Сватовому, поскольку не было никаких офицеров и командования.

По словам одного из оккупантов, они стояли на заправке, когда к ним приехал генерал-полковник Лапин со своей охраной. Узнав об отступлении, Лапин приставил пистолет к голове командира пятой роты лейтенанта В. с требованием возвращаться, а также от него звучало немало оскорблений.

Потери врага по состоянию на 29 октября

Неудивительно, что у российского командования истерика, ведь ВСУ наносят серьезные потери их армии. По состоянию на 29 октября уже ликвидировали 70 250 захватчиков, только за минувшие сутки – 550 оккупантов. Немало потерь и в военной технике. В металлолом наши военные за это время превратили:

танков – 2659 (+19 единиц)

боевых бронированных машин – 5401 (+23 единицы);

артиллерийских систем – 1708 (+9 единиц);

РСЗО – 380 (+1 единица);

средств ПВО – 195 (+3 единицы);

самолетов – 273 (+1 единица);

вертолетов – 252 (+1 единица);

БпЛА оперативно-тактического уровня – 1406 (+5 единиц);

крылатых ракет – 351;

кораблей и катеров – 16;

автомобильной техники и автоцистерн – 4107 (+19 единиц);

специальной техники – 152 (+1 единица).

При этом в Генеральном штабе ВСУ отметили, что данные уточняются, поскольку в зонах активных боевых действий вести четкую статистику сложно.