Мобилизированный москвич, переживший угрозы командования, рассказал свою историю российским телеграм-каналам. По их информации, мужчину мобилизовали 22 сентября, а уже 7 октября его направили в Украину, сообщает 24 канал.
Как российских мобилизованных готовят к войне
По словам москвича, его отправили на войну с ржавым автоматом и без военных учений, "кроме одного дня стрельб". Его и его сослуживцев направили в район города Сватово Луганской области.
Подразделение, попавшее на передовую, провело под обстрелами полтора дня. За это время погибли не менее 10 человек. В конце концов, москвич и его сослуживцы решили отступить к Сватовому.
Поскольку не было никаких офицеров и командования, поставили себе задачу найти штаб и спросить о дальнейших действиях,
– рассказывает оккупант.
По его словам, подразделение находилось на территории АЗС, когда к ним приехал генерал-полковник Лапин со своей охраной. Узнав о ситуации, он приставил пистолет к голове председателя командира пятой роты с требованием идти назад.
Мобилизированным не дают еду и воду
Позже с мобилизованными общался полковник Румянцев. Военнослужащие попросили у него еды и воды, на что он отвечал:
Такое падло, как вы, не должно ни жрать, ни пить, ни спать.
Мобилизованный оккупант рассказал, что полковник отправил их спать в лес, а к утру приехал пьяным и опять обижал и унижал их. После этого Румянцев все же привез мобилизованным еду и воду, а позже их увезли под Белгород.
Сейчас оккупанты находятся в воинской части в Белгородской области, им угрожают и заставляют вернуться на фронт.
Российские мужчины пытаются избежать мобилизации любыми методами
- На юге России айтишник почти месяц живет в лесу, укрываясь от мобилизации. Там он обустроил себе рабочее место и установил антенну на дерево.
- В России зафиксировано множество случаев отказов от мобилизации. Также мужчины бегут от армии за границу. Некоторые из них даже устроили голодовку из-за этого.
- Российских военных на войне их же командование классифицирует их как "живое мясо". У местного жителя одной с республик перед отправкой на войну началась настоящая истерика во время выступления главы местной администрации.
- За первый месяц частичной мобилизации в Украине погибли по меньшей мере 26 российских мобилизованных. Среди них были солдаты из разных регионов России – от Москвы и Санкт-Петербурга до Бурятии и Якутии.
- В российских клиниках пациентам пересаживают органы мобилизованных. Очередь на трансплантацию органов в России странным образом начала активно продвигаться почти сразу после объявления Путиным "частичной мобилизации".
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