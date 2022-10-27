Мобілізований москвич, який пережив погрози командування розповів свою історію російським телеграм-каналам. За їхньою інформацією, чоловіка мобілізували 22 вересня, а вже 7 жовтня його скерували до України, повідомляє 24 канал.

Як російських мобілізованих готують до війни

Зі слів москвича, його відправили на війну з іржавим автоматом і без військових навчаннь, "крім одного дня стрільб". Його та його товаришів по службі скерували у район міста Сватове Луганської області.

Підрозділ, який потрапив на передову, провів під обстрілами півтора дні. За цей час загинули щонайменше 10 осіб. Зрештою, москвич та його товариші по службі вирішили відступити до Сватового.

Оскільки не було жодних офіцерів і командування, поставили собі завдання знайти штаб і запитати про подальші дії,

– розповідає окупант.

За його словами, підрозділ перебував на території АЗС, коли до них приїхав генерал-полковник Лапін зі своєю охороною. Дізнавшись про ситуацію, він приставив пістолет до голови командира п'ятої роти із вимогою йти назад.

Мобілізованим не дають їжу та воду

Пізніше з мобілізованими спілкувався полковник Рум'янцев. Військовослужбовці попросили в нього їжі та води, на що він відповідав:

Таке падло, як ви, не має ні жерти, ні пити, ні спати.

Мобілізований окупант розповів, що полковник відправив їх спати до лісу, а на ранок приїхав п'яним і знову ображав та принижував їх. Після цього Рум'янцев усе ж таки привіз мобілізованим їжі та води, а пізніше їх відвезли під Бєлгород.

Зараз окупанти перебувають у військовій частині в Бєлгородській області, їм погрожують та змушують повернутися на фронт.

Російські чоловіки намагаються уникнути мобілізації будь-якими методами

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