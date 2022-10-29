На місці працюють медики та рятувальники. Про це 24 каналу повідомили джерела у спецслужбах.

До теми Зі 128 людей залишилося тільки 12: окупанти знову нарікають на командувача Лапіна

Хто міг "прибрати" Лапіна

Лапін керував угрупованням, яке воює на лугансько-харківському напрямку. Зауважимо, його неодноразово критикував голова Чечні Рамзан Кадиров. Він звинуватив генерала спочатку у відступі окупантів з Харківської області, потім – у "здачі" Лимана та прориві ЗСУ в інших населених пунктах Донецької області.

Критикував Лапіна і очільник ВПК "Вагнер" Євгеній Пригожин. У мережі зазначали, що Кадиров та Пригожин на початку жовтня розпочали кампанію з дискредитації генерала. Можна припустити, що генерала "прибрали" саме через внутрішні конфлікти російської верхівки.

Зверніть увагу! Кадирова та Пригожина до критики спонукали, ймовірно, саме внутрішня боротьба за вплив та прагнення отримати доступ до коштів воєнного бюджету, ніж хвилювання за поразки окупантів на фронті.

Лапіна напередодні звільнили

Перед цим російські військкори писали, начебто Лапіна звільнили з посади командувача. Офіційної інформації щодо цього не було, однак замовчування кадрових змін характерне для російського військового командування.

Також була інформація, що Лапін написав рапорт на звільнення за власним бажанням. Повідомляли, нібито замість нього поставили генерала Андрія Мордвічева.