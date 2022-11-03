Опыт Суровикина

Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт, генерал-лейтенант ВСУ Игорь Романенко. По его словам, особенностью этого человека является то, что у него есть определенный военный опыт.

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Этот опыт в частности начался с того, что на тот момент еще капитан Суровикин заживо намотал трех человек на гусеницы танка, участвовавших в Августовском путче 1991 года в Москве. И хотя за это его заключили в тюрьму, просто за решеткой присвоили очередное воинское звание – майор.

Далее последовали события в Чечне, где он сносил целые населенные пункты, и Сирия, где он отвечал за воздушный компонент разрушения Алеппо, за что его прозвали "сирийским мясником".

Что произошло в Украине за время командования Суровикина

Романенко подчеркнул, что Суровикин до сих пор остается и командующим воздушно-космическими силами России, а сейчас параллельно с этим руководит войсками оккупантов в Украине.

Когда Путин его назначил и дал ему карт-бланш, мол, что бы он ни делал, все будет хорошо, его прикроют, он начал "творить" – наносить удары,

– заметил Романенко.

Одним из первых решений Суровикина в новой должности была массированная атака Украины 10 октября. Он сразу же применил возможности именно того рода возглавляемых войск не только на фронтах, а по объектам по всей Украине. После этого подобные атаки не раз повторялись.

Этот генерал тоже плохо кончит

Впрочем, военный эксперт считает, что действующие подобным образом российские генералы, несмотря на все карт-бланши, всегда заканчивают плохо. Это можно сказать о генерале Лапине, который недавно командовал российской группировкой войск "Центр" на войне в Украине. Как сложится его судьба, пока неизвестно, но однозначно то, что его отстранили с позором.

Грустный конец ждал и известного в советские времена генерала Лебедя, который неодобрительно высказывался о Второй чеченской войне.

И Суровикин, как говорится, от судьбы не уйдет, так что это у него впереди,

– подытожил Романенко.

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Буданов оценил роль Суровикина в войне

Глава ГУР МО Кирилл Буданов заявил, что с юридической точки зрения Суровикин сейчас – единственный человек, отвечающий за войну России против Украины. Он считает, что именно этот генерал дал распоряжение о вторжении в Украину.

По словам Буданова, Суровикина не следует ни недооценивать, ни переоценивать. Мол, он мог бы что-то изменить в первые дни полномасштабной войны, но сейчас сделать это уже не удастся.