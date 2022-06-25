С начала июня российское верховное командование, вероятно, уволило нескольких генералов из ключевых оперативных командных ролей в войне в Украине. Такие данные приводит британская разведка.

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Среди попавших под немилость российского руководства были и командующий ВДВ генерал-полковник Андрей Сердюков, а также командующий южным военным округом генерал армии Александр Дворников.

Именно Дворников считали командующим наступления на Украине. Его назначили в апреле после того, как россияне потерпели поражение в боях за Киев и были вынуждены отступить с Севера Украины. До этого Дворников имел опыт войны в Сирии, где тоже руководил русскими войсками. Там он получил прозвище "сирийский мясник" за тактику ведения войны, которая предусматривала большое количество гражданских жертв.

Но уже в начале июня Дворников был отстранен от командования, поскольку генерал не смог выполнить ни одной поставленной цели. К тому времени его уже две недели как нигде не было видно.

Теперь командование южным военным округом, скорее всего, перейдет к Сергею Суровикину. О его назначении на должность управляющего южной группировкой оккупационных войск официально сказали и в русском минобороны.

При этом Сергей Суровикин командующий воздушно-космическими войсками в России. И именно он отвечал за авиаудары по Украине с начала войны.

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В британской разведке отмечают, что вся тридцатилетняя карьера Суворикина в российской армии проникнута обвинением в коррупции и жестокости.

Давил протестующих гусеницами и получил за это повышение

В карьере Суворикина действительно есть несколько довольно кровавых событий. Он дважды был под следствием, и однажды провел под арестом некоторое время. Но после прихода к власти в России диктатора Владимира Путина стал одним из его любимцев.

Солдаты под руководством Суворикина задавили военной техникой троих протестующих в Москве во время августовского переворота 1991 года. Он получил приказ установить блокпосты на Садовом кольце в Москве. Но его колонне в составе 20 БМП-1 и одного БРДМ-2 преградили дорогу протестующие. Суворикин решил идти на прорыв. С частью колонны ему удалось прорваться через завалы. Тогда во время этого прорыва погибли три протестующих. А Суворикин после этого был арестован. Он семь месяцев находился под стражей. Но не только не понес наказание за это, но и после этого получил повышение.

Уже в 1995 г. он получил наказание в виде одного года условно. Его признали виновным в пособничестве в приобретении и сбыте, а также ношении огнестрельного оружия и боеприпасов без соответствующего разрешения. Но потом обвинения сняли, а судимость погасили.

В марте 2004 года избил подчиненного. Помощник начальника отделения по воспитательной работе штаба дивизии подполковник Виктор Цыбизов заявлял, что избиение произошло по политическим мотивам.

В апреле 2004 года в кабинете командира дивизии Суровикина в присутствии его самого и заместителя командующего войсками округа застрелился заместитель командира дивизии по вооружению полковник Андрей Штакал.

Во времена российского военного вторжения в Сирию дважды руководил там группировкой войск. Впервые – с апреля по декабрь 2017 года. Руководил группировкой более девяти месяцев, дольше всех других командующих.

При этом продолжал руководить войсками, хотя его 31 октября назначили на должность руководителя воздушно-космических сил. Он является первым общевойсковым генералом, возглавившим этот вид войск. Хотя за время своей службы неоднократно менял роды войск, что не слишком одобряется в армии.

В январе 2019 года его снова бросили в Сирию. Второе его пребывание там длилось четыре месяца – до апреля 2019 года.

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