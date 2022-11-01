Об этом 24 каналу сказал советник министра внутренних дел Вадим Денисенко. Он объяснил, что все эти нарративы нужны для внутреннего потребителя – самих россиян.

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По его словам, Суровикин – это человек, продвигаемый сейчас тандемом Пригожина и Кадырова в России.

Их ключевая задача – получить в свое управление Министерство обороны России. Пока что против этого активно сопротивляется Владимир Путин, но он был вынужден уволить Лапина и назначить Суровикина руководителем войны,

– заявил Денисенко.

Он добавил, что с приходом Суровикина несколько изменилось в боевых действиях – начались массовые обстрелы энергетической инфраструктуры Украины.

"Это полное изменение стратегии России. Но эффективности это пока не дает и надеюсь, что россияне этим ничего не добьются", – ответил советник министра МВД.

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По его мнению, это связано с тем, что на фронте в конденциальной войне россияне ничего не могут поделать.

Уже в четверг, 3 ноября, будет четвертый месяц, как оккупанты уходят из Лисичанска в Бахмут и не могут дойти. В боевых действиях русская армия перемолота и малодееспособна на огромных участках фронта,

– подытожил Денисенко.

К слову, ранее Суровикин вдруг заговорил о "дружбе" украинцев и россиян. По его словам, он хочет, чтобы Украина была дружественной России. Также он сказал, что россияне желают "чтобы Украина была независимой от Запада и НАТО".